Суд снова встал на сторону владельца демонтированного киоска в центре Иркутска

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Четвёртый арбитражный апелляционный суд восстановил права иркутского предпринимателя, чей киоск демонтировали летом 2017 года с улицы Красного Восстания. Об этом сообщает пресс-служба аппарата иркутского бизнес-омбудсмена.

Напомним, прицем «Купава» была увезена по распоряжению городских властей. При этом ранее заявлялось, что торговый объект можно оставить на прежнем месте до сентября 2017 года. Правовая позиция юристов аппарата уполномоченного основывалась на том, что схема размещения НТО является основным документом, регламентирующим отношения предпринимателей и администрации: если павильон находится в схеме размещения НТО, его нельзя снести.

Арбитражный суд установил, что права владельца купавы были нарушены. Киоск стоял на улице Красного Восстания на протяжении шести лет, задолго до утверждения действующей ныне схемы расположения НТО в Иркутске. К тому же объект нестационарной торговли в ней обозначен.

В аппарате омбудсмена отмечают, что в соответствии с федеральным законодательство утверждение схемы размещения НТО, как и внесение в нее изменений, не может служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до её утверждения.

Теперь у предпринимателя имеется правовая возможность обратиться в суд за возмещением убытков.