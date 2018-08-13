Суд запретил работу детской игровой зоны в иркутском ТРЦ «СильверМолл»

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд потребовал закрыть детскую игровую зону «Любо-город» в иркутском ТРЦ «СильверМолл».

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, в апреле 2018 года к ним поступило исковое заявление прокуратуры Иркутска к ООО «Интеграл-Девелопмент» об обязании устранить многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ «СильверМолл». В процессе рассмотрения дела в качестве ответчика было привлечено ООО «Ракета», поскольку получив четвертый этаж в субаренду, оно построило там детскую игровую зону «Любо-город».

В период рассмотрения иска ООО «Интеграл-Девелопмент» были устранены нарушения, в связи, с чем прокуратура отказалась от претензий к этому ответчику.

Суд вынес 13 августа решение, обязав ООО «Ракета» устранить нарушения требований пожарной безопасности, прекратить размещение и эксплуатацию детской игровой зоны «Любо-город» на четвертом этаже здания ТРЦ «СильверМолл».