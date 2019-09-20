Свыше 430 тысяч прав на недвижимость зарегистрировано Управлением Росреестра по Иркутской области с начала года

Иркутская область, 22.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С января по август Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало свыше 430,5 тысячи прав, ограничений и обременений объектов недвижимости.

В том числе за указанный период более 26 тысячи прав было оформлено по заявлениям о проведении единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, сообщает пресс-служба ведомства.

Средний фактический срок оформления недвижимости составил два дня. Это более чем в три раза меньше установленного законом срока. По документам, поданным в офисах многофункционального центра, средний срок регистрации прав составил четыре дня, что практически в два раза меньше срока, установленного законом.

Подать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости жители Иркутской области могут в любом офисе многофункционального центра.

Также обратиться за услугами Росреестра можно через официальный сайт ведомства . При этом государственная пошлина за регистрацию прав для граждан уменьшится на 30%, а срок процедуры сократится до одного дня.

Переоформить право собственности на недвижимое имущество по электронному пакету документов возможно только в случае, если собственник данной недвижимости предварительно подал в офисе многофункционального центра заявление, разрешающее проведение сделок с его недвижимостью в электронном виде. Исключением являются ситуации, когда документы в интересах граждан подаются нотариусами, органами власти или кредитными организациями. Не требуется также специального заявления от собственника, если электронный пакет документов на регистрацию сделок с его недвижимостью удостоверяется электронной подписью, выданной Федеральной кадастровой палатой Росреестра.

С информацией об Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты Росреестра, а также порядке получения электронной подписи можно ознакомиться на сайте https://uc.kadastr.ru/ .