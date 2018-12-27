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Недвижимость
28.12.2018

Теперь квартиры в Новосибирске можно купить со 100% защитой средств

Новосибирск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Одни из первых в России ПАО «Сбербанк» и надежный застройщик Новосибирска ГК «Стрижи» заключили договор проектного финансирования с использованием эскроу-счетов - это новый механизм защиты денег дольщиков. Деньги не переходят к застройщику, пока он не достроит и не введет дом в эксплуатацию.

Максимально безопасно теперь можно будет приобрести квартиры во второй очереди ЖК «Солнечные Часы», продажа которых стартовала буквально месяц назад. На этапе строительства квартиры предлагаются дешевле, чем в готовых проектах, тем не менее ГК «Стрижи» обладает также готовым фондом квартир в Новосибирске.

Что такое квартиры от ГК «Стрижи»? Это новые, красивые, комфортные кирпичные дома с современными инженерными системами, горизонтальной разводкой коммуникаций, в развитых районах. Ваши дети будут в безопасности с двором без автомобилей. В шаговой доступности все объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.

Самым главным является отношение компании к тысячам семей, доверивших свой выбор нам. Зачастую приобретение квартиры - одна из важнейших покупок в жизни человека, и мы предопределяем спокойное, надежное и комфортное проживание в дружественной среде. Компания уделяет массу сил и средств на спортивную составляющую, благоустройство территорий, бережно заботится об окружающей среде и по возможности ее улучшает. Для жителей регулярно проводятся веселые праздники, концерты музыкальных групп и развивающие мероприятия для детей.

ГК "Стрижи" является надежным застройщиком города Новосибирска, который всегда соблюдает сроки строительства.

Переехать в Новосибирск с ГК «Стрижи» - легко! Позвоните по номеру и 8(383)383-33-56 и специалист по переезду расскажет все подробности. Или ознакомьтесь с компанией на официальном сайте: goo.gl/pXgwBh.

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