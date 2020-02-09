Тысяча семей из зоны наводнения в Иркутской области остаются без готового жилья

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Около шести тысяч семей из зоны наводнения Иркутской области уже обзавелись новым жильем. Однако еще примерно тысяча человек так и не отпраздновали новоселье. Об этом 10 февраля на совещании в правительстве Иркутской области рассказал полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

– Нужно найти каждую семью и выяснить, почему до сих пор люди не получили жилье. Либо они не могут его найти, либо ждут, когда будет введено строящееся, – сказал полпред.

Вместе с тем, по его данным, 51 семья не получила сертификат на покупку жилья.

В целом Сергей Меняйло отметил, что работа в Тулуне ускорилась. Однако темпы строительства жилья нужно наращивать.

И.о. министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина сказала, что в Тулуне всех нуждающихся обеспечат жильем до конца года. Сергей Меняйло выразил сомнение: при существующих темпах это вряд ли удастся сделать.

Напомним, по данным на январь 2020 года в Иркутской области от пострадавших при наводнении было принято 7152 заявления на предоставление социальных выплат на приобретение жилья, выдано 7135 свидетельств, из которых к 20-м числам января оплатили чуть более 6 тысяч.