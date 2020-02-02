Только 3% «дальневосточных гектаров» в Бурятии берут для развития туризма

Бурятия, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии земли про программе «Дальневосточный гектар» преимущественно землю берут для занятия сельским хозяйством – 46%, строительства жилья – 43%, реализации предпринимательских – 8% и туристических проектов – 3%. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Всего за первые полгода участия Бурятии в программе землю на территории республики взяли уже более 1,2 тысяч человек. В среднем за квартал землю получали около 280 человек в месяц. Данные по поступившим заявкам на «дальневосточные гектары» показывают, что повышенным спросом пользуются территории с наиболее развитой инфраструктурой. На территории республики отмечено несколько точек концентрации «гектаров» Заиграевском, Тарбагатайском и Кабанском районах.

Как сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, до 1 февраля дня возможность взять «гектар» в Бурятии, а также в Забайкалье, имели лишь местные жители. С 1 февраля «дальневосточный гектар» могут получить здесь жители всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа. C 1 августа 2020 года «гектары» в Забайкалье и Бурятии смогут получать уже жители всех регионов России, а также участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Для освоения земельных участков можно воспользоваться мерами поддержки, среди которых сельскохозяйственные гранты, выплата субсидий, льготное кредитование, субсидии и гранты на поддержку малого и среднего предпринимательства и многое другое.

Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.