Треть жителей расселяемой Чуи переедут в якутский поселок Витим

Мамско-Чуйский район, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов во время рабочей командировки в Мамско-Чуйский район вручил последнее из 28 уведомлений о возможности предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение жилья жителям села Чуя.

Напомним, этот населенный пункт находится на расстоянии 210 км от райцентра – поселка Мама, связь с которым осуществляется только рекой Витим. В связи с этим село Чуя включено в перечень труднодоступных и отдаленных местностей Иркутской области. Решение о расселении принято в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в соответствии с областным законодательством жителям населенного пункта была установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение жилого помещения в размере 758 тысяч 280 рублей на одного человека.

– В бюджете Иркутской области на эти цели предусмотрено финансирование в размере почти 22 млн рублей. Используя средства социальной выплаты, граждане могут приобрести жилые помещения не только на территории Иркутской области, но и на территории республики Саха (Якутия). Все 28 жителей такие уведомления получили, более 20 человек уже определились с выбором территории проживания. Половина из них выбрали якутский поселок Витим, – рассказал министр.

В ходе визита Владимир Родионов провел рабочую встречу с жителями и ответил на наиболее важные вопросы переселенцев. Граждане, которые еще не подобрали жилые помещения, планируют определиться до конца сентября этого года.

Ранее в Мамско-Чуйском районе в связи с бесперспективностью развития населенных пунктов жителям поселков Горно-Чуйский и Согдиондон уже были предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья. Жилые помещения приобрели 289 жителей поселка Горно-Чуйский и 286 жителей поселка Согдиондон.