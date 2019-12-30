Три торговых центра закрыли в Ангарске из-за нарушения требований пожарной безопасности

Ангарск, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По искам прокурора о нарушениях в сфере пожарной безопасности приостановлена деятельность торговых центров «Баргузин», «Юность» и «Квартал» в Ангарске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд требовал устранить эти нарушения еще в июле 2018 года. Однако собственники ТЦ до настоящего времени не исполнили эти решения. Кроме того, по результатам внеплановых проверок исполнения выданных предписаний, проведенных сотрудниками ГУ МЧС по Иркутской области, вновь выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

– Несмотря на неоднократные предупреждения и привлечения к административной ответственности за неисполнение решений суда собственников торговых центров, как со стороны сотрудников МЧС, так и судебных приставов, меры по устранению нарушений не принимались, – поясняют в прокуратуре.