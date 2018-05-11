ТРЦ «Юбилейный» в Иркутске, закрытый из-за пожарных нарушений, снова заработал

Иркутск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-развлекательный центр «Юбилейный» в Иркутске, закрытый по решению суда из-за нарушений пожарной безопасности, заработал с 11 мая. Об этом сообщается на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

ТРЦ 11 мая открылся в тестовом режиме, с 12 мая он работает в штатном режиме.

Напомним, массовые проверки торговых центров начались после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, где в конце марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок. В Иркутской области закрывали ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, ТРЦ «Карамель», «Сильвер Молл» и «Ice People», «Юбилейный», «Университетский» в Иркутске, ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте, а также торговый центр «Радуга» в Хомутово и «Пятачок» в Усолье-Сибирском. Ранее снова открыся и «Сильвер Молл».

В свою очередь, председатель Иркутского регионального отделения «Опоры Росси» Александр Якубовский предостерёг от излишних перегибов в принятии решений по итогам проверок торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность. По его мнению, такая тенденция ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в одном только Иркутске.