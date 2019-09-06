Цена ремонта в затопленных домах посёлка Аршан Тулунского района оказалась значительно заниженной

Тулунский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Дома в посёлке Аршан Тулунского района, пострадавшие от паводка, будут повторно обследованы специалистами. Об этом сообщает пресс-службы губернатора.

Как сообщил глава администрации поселка Аршан Леонид Полетаев, в зоне затопления оказались все 114 домов населенного пункта. Даже если в половину изб вода не зашла, то в ограде, огородах и подпольях была у всех. Некоторые дома залило больше, чем на метр.

По словам Леонида Полетаева, все пострадавшие получили по 10 тысяч рублей. За частичную утрату имущества в конечном итоге было выплачено по 50 тысяч рублей 17 жителям. Пострадавшие дома обследовала межведомственная комиссия, но сейчас, когда уровень воды в подпольях снижается, нанесённый ущерб виден лучше.

– Мы сейчас посетили дом, где обследование было проведено. Скажу вам, что для капремонта выделили 60 тысяч рублей на площадь в 38 квадратных метров. Что можно на эти деньги сделать? Смета явно занижена почти в четыре раза! И таких жалоб у вас в поселке много. На следующей неделе мы вернем сюда специалистов, чтобы провести повторные обследования, – сказал губернатор Сергей Левченко.

Чтобы успеть до холодов, выполнить неотложные работы: сменить нижние венцы, обновить фундаменты – необходимо быстро решить несколько вопросов. Завершить обследования строений, авансировать тех, кто готов проводить ремонт домов самостоятельно, а другим оказать помощь в выборе строителей. Обязательно разобраться с тем, чтобы не возить сертифицированные пиломатериалы из Тулуна, потому что от расстояния их стоимость значительно вырастет, а производить на месте. Губернатор дал поручения контролировать выполнение этих вопросов главе местной администрации.

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