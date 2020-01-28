«УКС Иркутска» намерен строить дома для расселения ветхого жилья

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Акционерное общество «УКС Иркутска» готовит документы для участия в программе переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Об этом 29 января на депутатских слушаниях в думе Иркутска рассказал представитель предприятия Евгений Рачев.

Он также рассказал, что компания сдала три новые блок-секции в ново-ленинском жилом комплексе «Эволюция». Сейчас в районе возводятся ещё семь домов. Два из них будут 17-этажными, остальные предполагают девять этажей.

Весной, ориентировочно в марте-апреле 2020 года, планируется ввести жилой дом «На Невского», который предполагалось сдать летом. Также в работе «УКСа» находится жилой комплекс «Предместье», срок ввода по этому объекту сорван. Договоры тут заключены на сумму около 300 млн рублей.

Однако обманутыми дольщиками, говорит представитель предприятия, людей, заключивших контракты, называть не стоит. Дома в любом случае будут сданы. Около 20% дольщиков подписали соответствующее соглашение.

Также «УКС Иркутска» возводит пристрой к школе №14, контракт на который заключён в августе 2019 года. Срок сдачи ­­­– лето 2021 года.