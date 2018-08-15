|Недвижимость
|16.08.2018
|
Управление капитального строительства Приангарья выбрало подрядчика для строительства центра бенди в Иркутске
|
Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Итоги электронного аукциона опубликованы на сайте госзакупок 15 августа. Победителем торгов стала кемеровская компания ООО "СДС-Строй".
Всего на аукцион было подано три заявки, две из которых признаны несоответствующими требованиям, установленным документацией. В итоге победителем аукциона стало ООО "СДС-Строй", готовое построить в Иркутске Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом за 6 293 462 191,85 рублей.
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram