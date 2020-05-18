Управление Росреестра по Иркутской области ответит на вопросы о получении копий документов на земельные участки

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Управление Росреестра по Иркутской области 19 мая проводит горячую линию на тему: «Как получить копию свидетельства на право собственности на землю или государственного акта на право собственности, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей, выданные до 1998 года?».

В этот день все желающие смогут задать вопрос специалистам отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Ирине Степановне Решетниковой (тел. 8 (3952) 450-252) и Ксении Юрьевне Раткевич (тел. 8 (3952) 450-386), сообщает пресс-служба ведомства.