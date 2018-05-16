Управление Росреестра по Иркутской области проведет бесплатную консультацию для граждан 17 мая

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - 17 мая с 8:00 до 17:00 Управление Росреестра по Иркутской области проведет прямую линию с заявителями на тему «Как получить копию свидетельства на право собственности на землю или государственного акта на право собственности, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей, выданные до 1998 года».

На вопросы граждан ответят специалисты-эксперты отдела геодезии, картографии и мониторинга земель Ирина Степановна Решетникова (тел.: 8(3952)450-252) и Эрика Анатольевна Иванова (тел.: 8(3952)450-272).