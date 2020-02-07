Управление Росреестра по Иркутской области расскажет об ограничениях использования земельных участков

Иркутская область, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – 10 февраля управление Росреестра по Иркутской области проведет «горячую линию», в ходе которой специалисты расскажут об ограничениях использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий.

Задать свой вопрос жители Иркутской области смогут заместителю начальника отдела регистрации недвижимости № 5 Ирине Николаевне Евсейчиковой (тел. 8(3952) 450-127) и специалисту отдела Наталье Николаевне Шатхановой (тел. 8(3952) 450-156).

«Горячая линия» будет работать с 8:00 до 17:00.