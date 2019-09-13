Управление Росреестра по Иркутской области расскажет об ответственности за самовольные постройки

Тулун, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, наиболее всего пострадавшего от паводка, пообещал, что режим ЧС в Иркутской области не будет отменен до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.