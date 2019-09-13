|Недвижимость
|14.09.2019
|
Управление Росреестра по Иркутской области расскажет об ответственности за самовольные постройки
|
Иркутская область, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - 17 сентября Управление Росреестра по Иркутской области проведет "горячую линию" на тему: "Самовольная постройка: понятие, ответственность".
В этот день на вопросы граждан ответят начальник отдела регистрации недвижимости № 3 Юлия Степановна Грудинина (тел. 8 (3952) 450-171) и заместитель начальника отдела Семён Викторович Семёнов (тел. 8 (3952) 450-176).
"Горячая линия" будет работать с 8:00 до 17:00 часов, сообщает пресс-служба ведомства.