Управление Росреестра по Иркутской области в апреле зарегистрировало более 26 тысяч прав на недвижимость

Иркутская область, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В апреле в управление Росреестра по Иркутской области поступило 16 тысяч 342 пакета документов на регистрацию прав, включая единую процедуру (кадастровый учет и регистрация прав), из которых 7 тысяч 180 документов (44%) поступило в ведомство в электронном виде.

В прошлом месяце управлением Росреестра по Иркутской области зарегистрировано 26 тысяч 440 прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости. Всего с января по апрель 2020 года в Иркутской области оформлено более 136 тысяч прав и ограничений прав на недвижимость, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Росреестра по Иркутской области продолжает оказывать услуги в максимально короткие сроки. По итогам апреля средний срок регистрации прав составил два дня (по документам, поданным через МФЦ, - четыре дня), средний срок проведения единой процедуры – семь дней.

Напомним, подать документы на кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости можно на сайте Росреестра и офисах Иркутского областного многофункционального центра.