Управление Росреестра по Иркутской области в ноябре зарегистрировало более 58 тысяч прав на недвижимость

Иркутская область, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Иркутской области в ноябре зарегистрировало более 58 тысяч прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости. При этом в октябре количество зарегистрированных прав на недвижимость составляло порядка 72 тысяч.

По информации пресс-службы управления Росреестра, всего с января по ноябрь 2019 года ведомством оформлено более 616 тысяч прав на объекты недвижимости.

В общей сложности за 11 месяцев текущего года ведомством принято почти 67 тысяч электронных пакетов документов, что в три раза превышает показатели прошлого года. При этом в ноябре в управление Росреестра по Иркутской области поступило более 7 тысяч заявлений на регистрацию прав в электронном виде (в том числе на единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав). В октябре количество таких заявлений составляло более 8 тысяч.

Средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в Иркутской области составляет два дня. Это более чем в три раза меньше установленного законом срока. По документам, поданным в офисах многофункционального центра, средний срок регистрации прав составляет четыре дня, что практически в два раза меньше срока, установленного законом.

Подать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости жители Иркутской области могут в любом офисе многофункционального центра.

Обратиться за услугами Росреестра можно через официальный сайт ведомства . При этом государственная пошлина за регистрацию прав для граждан уменьшится на 30%, а срок процедуры сократится до одного дня.

Переоформить право собственности на недвижимое имущество по электронному пакету документов возможно только в случае, если собственник данной недвижимости предварительно подал в офисе многофункционального центра заявление, разрешающее проведение сделок с его недвижимостью в электронном виде. Исключением являются ситуации, когда документы в интересах граждан подаются нотариусами, органами власти или кредитными организациями. Не требуется также специального заявления от собственника, если электронный пакет документов на регистрацию сделок с его недвижимостью удостоверяется электронной подписью, выданной Федеральной кадастровой палатой Росреестра.

С информацией об Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты Росреестра, а также порядке получения электронной подписи можно ознакомиться на сайте https://uc.kadastr.ru/ .