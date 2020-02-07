Управление Росреестра по Иркутской области за прошлый год зарегистрировало более 10 тысяч договоров участия в долевом строительстве

Иркутская область, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В декабре 2019 года в Иркутской области на 35% выросло количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ).

Так, управление Росреестра по Иркутской области за декабрь зарегистрировало 806 ДДУ, по 144 из которых деньги дольщиков привлечены с использованием счетов эскроу. При этом в ноябре ведомством было зарегистрировано 599 ДДУ (68 – с использованием счетов эскроу).

Всего за прошлый год управление Росреестра зарегистрировало 10 тысяч 364 договора участия в долевом строительстве, 405 из которых - с использованием счетов эскроу. Общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщика составило 16 091, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в декабре 2019 года ведомством в Единый государственный реестр недвижимости внесено 5 тысяч 553 записи об ипотеке. Это на 9% больше, чем в ноябре прошлого года, когда было внесено 5 тысяч 98 таких записей. Общее количество регистрационных записей об ипотеке с января по декабрь 2019 года составило 53 тысячи 228.