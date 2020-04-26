Управление Росреестра Приангарья обеспечило внесение в ЕГРН сведений о границах 9700 охранных зон геодезических пунктов

Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Управлением Росреестра по Иркутской области обеспечено внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах 9 тысяч 700 охранных зон пунктов геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и иных сетей (пункты ГГС).

Всего в ЕГРН необходимо внести сведения о 23493 охранных зонах пунктов ГГС, сообщает пресс-служба ведомства.

Пункты ГГС представляют собой инженерные конструкции, закрепляющие точки земной поверхности с определенными координатами, точку земной поверхности или пространственного объекта с определенными значениями ее высоты, точку земной поверхности, с которой сопоставлены результаты гравиметрических измерений. Пункты ГГС служат основой при осуществлении геодезических и картографических работ, при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель и т.д.

Пункты ГГС являются федеральной собственностью и находятся под охраной государства. Границы охранной зоны геодезического пункта на местности представляют собой квадрат, стороны которого равны четырём метрам, ориентированы по сторонам света и имеют центральную точку – центр пункта.

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что согласно Земельному кодексу Российской Федерации, землепользователи обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках. В пределах границ охранных зон геодезических пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

Правообладатели недвижимости, на которой находятся пункты государственной геодезической сети, обязаны уведомлять управление Росреестра обо всех случаях повреждения или уничтожения указанных пунктов. Также правообладатели обязаны предоставлять возможность подъезда и подхода к пунктам ГГС при выполнении геодезических и картографических работ или для проведения ремонта и восстановления указанных пунктов. Невыполнение данных требований влечет за собой административное наказание.

Информацию о границах охранных зон геодезических пунктов можно найти на публичной кадастровой карте Росреестра .