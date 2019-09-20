|Недвижимость
|22.09.2019
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Управление Росреестра Приангарья ответит на вопросы по нотариальному удостоверению сделок в сфере регистрации недвижимости
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Иркутск, 22.09.19 (ИА «Телеинформ»), - 24 сентября Управление Росреестра по Иркутской области проведет «горячую линию» по вопросам нотариального удостоверение сделок в сфере регистрации недвижимости.
На вопросы граждан ответят заместитель начальника отдела регистрации недвижимости № 5 Галина Васильевна Гоманенко (тел. 8 (3952) 450-182) и специалист первого разряда Наталья Николаевна Шатханова (тел. 8 (3952) 450-156).
«Горячая линия» будет работать с 8:00 до 17:00, сообщает пресс-служба ведомства.