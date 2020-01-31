Управление Росреестра Приангарья за 2019 год оштрафовало нарушителей земельного законодательства на 24 млн рублей

Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), – С января по декабрь 2019 года государственные земельные инспекторы управления Росреестра по Иркутской области провели более 2,8 тысяч проверок соблюдения требований земельного законодательства.

В ходе проверочных мероприятий было выявлено порядка 2,6 тысяч нарушений и привлечено к административной ответственности почти 2,4 тысяч ответственных лиц. Сумма наложенных штрафов составила 23,9 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее распространенным нарушением, выявляемым при проверках, стало самовольное занятие земельных участков. К такого рода нарушениям относятся: расширение границ участка, размещение за границами участка построек или ограждений, использование земельного участка при отсутствии предусмотренных законодательством РФ прав на него. Самовольное занятие земельного участка влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Для граждан его размер составляет от 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч, для юридических лиц - от 100 тысяч рублей.

Также довольно часто земельные инспекторы Росреестра выявляют нецелевое использование земельных участков. За данное нарушение гражданин может быть оштрафован на сумму от 10 тысяч рублей, юридические лица и индивидуальные предприниматели - от 100 тысяч рублей.

Чтобы избежать нарушений земельного законодательств, управление Росреестра по Иркутской области рекомендует гражданам своевременно регистрировать права на земельные участки, следить за тем, чтобы фактически используемая площадь участка не превышала площади, указанной в правоустанавливающем документе, а также использовать участки по их целевому назначению, а в случае выявления нарушения - не затягивать с его устранением.

- После проверки владельцу участка дается полгода на устранение выявленных нарушений. По истечении этого срока проводится повторная проверка. Проверочные мероприятия проводятся до тех пор, пока нарушение не прекратится. Таким образом, при систематическом несоблюдении земельного законодательства новые проверки повлекут за собой новые штрафы, - поясняет начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Иркутской области Антон Кошкарев. – В Иркутской области показатель устраняемости нарушений земельного законодательства на сегодняшний день составляет 57%.

КОНКРЕТНО:

Жители Иркутской области, столкнувшиеся с нарушениями в сфере земельного законодательства, могут обратиться в управление Росреестра по Иркутской области (Иркутск, ул. Академическая, 70) или орган местного самоуправления.