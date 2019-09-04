|Недвижимость
|05.09.2019
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Управление Росреестра расскажет жителям Иркутской области о получении сведений о координатах геодезических пунктов
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Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - 10 сентября специалист Управления Росреестра по Иркутской области расскажет, как получить сведения о координатах геодезических пунктов.
На вопросы граждан ответит ведущий специалист-эксперт отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Елена Николаевна Колесникова по тел. 8 (3952) 450-389.
«Горячая линия» будет работать с 8 до 17 часов, сообщает пресс-служба ведомства.