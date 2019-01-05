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Недвижимость
05.01.2019

Усольские иеговисты хотели сохранить недвижимость, «передарив» ее единоверцам в Швеции

Усолье-Сибирское, 5.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд признал недействительным договор пожертвования и обратил в собственность РФ здание и земельный участок, принадлежавший местному подразделению «Свидетелей Иеговы» – это имущество представители религиозной организации пытались оформить как пожертвование в пользу шведской общины «Свидетелей Иеговы».

Напомним, решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года ликвидирована религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру 395 местных отделений, в том числе и действующая местная религиозная организация на территории Усолья-Сибирское – Свидетели Иеговы «Северная, Усолье-Сибирское». Все принадлежащее организации имущество подлежало обращению в собственность Российской Федерации. Такое решение Верховный суд принял из-за нарушений данной организацией законодательства о противодействии экстремистской деятельности, выявленных повторно после предварительных предупреждений Генеральной прокуратуры РФ в процессе внеплановой проверки организации.

Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, опасаясь последствий проводимой проверки, в частности конфискации имущества, еще 21 января 2017 года местная религиозная организация Свидетелей Иеговы безвозмездно передала в собственность шведских «братьев» здание и участок. В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что сделка была совершена со злоупотреблением правом и является мнимой, то есть совершенной лишь для вида.

Между тем, напомним, в Иркутской области уже зафиксированы аналогичные случаи, когда иеговисты пытались сохранить за собой недвижимость, «подарив» ее зарубежным подразделениям организации. Так, например, в Братске они собирались пожертвовать свое имущество коллегам из Австрии, а в Ангарске был оформлен договор дарения на единоверцев из Испании.

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