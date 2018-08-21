Уже больше 800 иркутян выступили против сноса «дома Рассушина»

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Петицию за сохранение в центре Иркутска уникального памятника – дома врача Аркадия Рассушина постройки начала 20 века – поддержали уже более 800 человек. Поставить свою подпись против сноса дома можно на сайте общественной организации «Наследие».

Напомним, дом находится на бульваре Гагарина по соседству с Белым домом ИГУ. Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко 15 августа подписал приказ об исключении дома из перечня выявленных памятников. Решение было принято на основании отрицательного заключения о ценности постройки, подготовленного экспертом из Выборга Юлией Куваевой. При этом главе ведомства направили и альтернативный акт.

Общественники, вставшие на защиту, намерены подать в суд на решение службы. Кроме того, на 23 августа запланирован пикет у здания службы на Цесовской набережной. Заявка согласована на 30 человек, организаторы ожидают 50. Мероприятие начнётся в 13.00.

В целом, в Иркутске сейчас как никогда обострилась ситуация с выведением памятников из реестра. По словам, активистов, каждый год это происходит с десятками объектов на основании заключений экспертов из других городов.