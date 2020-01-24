В 2019 году в ЕГРН внесли территорию иркутского собора Богоявления как объекта культурного наследия

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сейчас в реестре недвижимости 458 сведений о территориях объектов культурного наследия в Иркутской области, 162 из них внесено туда в 2019 году.

Об этом 24 января рассказала заместитель директора Кадастровой палаты Иркутской области Евгения Бутакова. Она отметила, что, в частности, в прошлом году в реестр была внесена территория объекта культурного наследия федерального значения «Собор Богоявления. (Собор Богоявления «Старый»)». Этот православный храм, расположенный на пересечении улиц Сухэ-Батора и Нижняя набережная, является одним из старейших каменных зданий Иркутска.

Также в реестре недвижимости содержится 61 сведение об особо охраняемых природных территориях Иркутской области. В 2019 году было внесено 17 сведений о таких территориях, где расположены памятники природы регионального значения. Среди них есть памятники геологического и спелеологического характера– «Нижнеудинские пещеры», «Пещера Светлая», «Пещера Спиринская», «Пещера «Зимняя сказка». Имеют историческое значение наскальные изображения раннего периода железного века – «Писаница у Миллионного порога», «Петроглифы у деревни Куртун».