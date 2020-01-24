В 2019 году в Иркутской области в 26 раз чаще запрашивали выписки из ЕГРН о договорах участия в долевом строительстве

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Приангарье значительно увеличилось количество выписок из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве.

Об этом 24 января рассказала заместитель директора Кадастровой палаты Иркутской области Евгения Бутакова. По ее словам, было подготовлено более 8 тысяч таких выписок, что в 26 раз больше, чем в 2018 году. Эксперт отметила, что, вероятно, такая активность связана с вступившими в силу изменениями в законодательство о долевом строительстве – застройщики стараются завершить проекты, реализованные по старым нормативам.

Евгения Бутакова также рассказала, что всего из реестра недвижимости в 2019 году в регионе было предоставлено около 550 тысяч выписок о правах отдельного лица на имевшиеся у него объекты недвижимости. Это составляет 43% от общего количества выписок, обработанных кадастровой палатой в прошедшем году. Также из реестра недвижимости было предоставлено около 350 тысяч выписок об объекте недвижимости.

Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости предоставлено около 177 тысяч выписок. Также из реестра недвижимости было предоставлено более 53 тысяч выписок о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

В офисах региональной кадастровой палаты в 2019 году по экстерриториальному принципу принято 1842 заявления о постановке на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость.