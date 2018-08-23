В 2019 году в поселке Большой Луг Шелеховского района откроется новый Дом культуры

Шелеховский район, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В следующем году в поселке Большой Луг Шелеховского района откроется новый дом культуры. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время рабочей поездки в территорию.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, строительство объекта началось в 2017 году в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2014-2020 годы и финансируется за счет средств областного и местного бюджетов. Стоимость объекта 97,5 млн рублей, из них 92,6 млн рублей – средства областного бюджета.

Здание уже возведено, проложены наружные сети водо- и теплоснабжения, установлены окна, в помещениях идут отделочные работы. Дом культуры состоит из двух блоков: одноэтажного зрительного зала и двухэтажного корпуса для административных помещений, кабинетов для секций и кружков.

В ближайшее время начнется монтаж оборудования модульной котельной.

Единственный дом культуры в поселке сгорел в 2001 году. С тех пор учреждение работает в неприспособленном ветхом здании, разделяя его со спортивным клубом «Старт». Дом культуры будет оснащен всей необходимой мебелью, оргтехникой и музыкальным оборудованием, для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы. Ввести в эксплуатацию объект планируют в конце 2019 года.

В этом году в Шелеховском районе начнется реконструкция еще одного дома культуры – в поселке Баклаши. В 2002 году здесь сгорела часть здания, в которой располагался зрительный зал. Работы планируют завершить также к концу 2019 года.

В 2018 году по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы и государственной программе Иркутской области «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020 годы на строительство и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры запланировано 523 млн рублей, включая средства федерального, областного и местного бюджетов.

В конце июня 2018 года открылся дом культуры в поселке Залари, продолжается строительство объектов в Аларском, Усольском, Куйтунском, Катангском и Заларинском районах. В этом году началось возведение еще четырех новых домов культуры в селах Майск Осинского района, Тараса Боханского района, Преображенка Катангского района, поселке Усть-Куда Иркутского района. В Саянске строится детская школа искусств на 650 мест, а в поселке Усть-Уда – библиотека имени Распутина. Для Иркутской области, где долгие годы не появлялось новых муниципальных домов культуры, это рекордные объемы.