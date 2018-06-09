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09.06.2018

В 21 новом ФАПе в Приангарье при проверках выявлены недостатки

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Устранение недоделок и замечаний, выявленных при осмотре фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности (ФАП), построенных в Приангарье в 2017 году, должно быть закончено не позднее 10 июля текущего года.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, такое поручение сотрудникам отдела проведения проверок расходования бюджетных ассигнований и другим сотрудникам министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области дал первый замминистра Виктор Бровко.

Ранее в рамках проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, подтверждающих результативность использования бюджетных средств ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» были осмотрены вновь построенные ФАПы на территориях Аларского, Заларинского, Зиминского, Тулунского, Усть-Удинского, Черемховского, Чунского районов. Выявленные недостатки и замечания на 21 объекте носят устранимый характер. Основные из них относятся к благоустройству территорий фельдшерско-акушерских пунктов, внутренней отделке помещений или монтажу инженерного оборудования.

Как сообщил Виктор Бровко, сейчас сотрудники министерства завершают подготовку соответствующих документов. Проведены рабочие совещания с ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» и подрядными организациями.

Напомним, Телеинформ уже писал о том, что из 21 одного нового ФАПа на начало 2018 года почти все были закрыты. В большинстве из них были выявлены недочёты, но в некоторых действительно просто некому было работать.

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