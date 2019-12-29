В аларском Кутулике сдан многоквартирный дом для медиков

Аларский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Аларской районной больницы получили ключи от квартир в новом доме в поселке Кутулик, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здание было построено для медработников на средства областного бюджета. Ключи новоселам вручил врио руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Всего в новом двухэтажном благоустроенном доме 24 квартиры: восемь однокомнатных (площадь от 24,5 до 31,7 кв м), 12 двухкомнатных (от 46,1 до 50,4 кв м), четыре трехкомнатных (по 58,6 кв м). Стоимость строительства составила более 44 млн рублей, объект специально возводился рядом с больницей для удобства ее работников.

Ключи от нового жилья получили 17 медработников. Еще в резерве больницы осталось семь двухкомнатных квартир.

Кстати, в 2019 году за счет средств областного бюджета для медицинских работников также были приобретены семь квартир в Киренске, 12 квартир в Баяндае, 24 квартиры в Бохане, 12 квартир в Качуге, а также пять квартир в Братске.