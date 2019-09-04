|Недвижимость
|04.09.2019
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В Аларском районе местные жители через суд добились доступа к водоему
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Аларский район, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском районе местные жители через суд добились доступа к водоему, перегороженному частным лицом.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина незаконно расширил свой приусадебный участок, огородив его забором, тем самым перекрыл выход к водоему жителям села Александровск Аларского района.
С исковым заявлением в суд в интересах сельчан обратился районный прокурор. Аларский районный суд обязал мужчину обеспечить доступ к водному объекту, демонтировав забор и надворный туалет.
Судебный пристав возбудил исполнительное производство, уведомил об этом должника, разъяснив ему меры принудительного характера, которые могут быть применены в случае неисполнения судебного решения. Однако тот к исполнению решения суда не приступил. В связи с чем он был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Зная об этом, должник предпринял попытку пересечь границу между Россией и Монголией, но пограничная служба его не пропустила. Это сподвигло мужчину исполнить требования суда в полном объеме – доступ односельчан к водоему им обеспечен.