Аларский район, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском районе местные жители через суд добились доступа к водоему, перегороженному частным лицом. Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина незаконно расширил свой приусадебный участок, огородив его забором, тем самым перекрыл выход к водоему жителям села Александровск Аларского района. С исковым заявлением в суд в интересах сельчан обратился районный прокурор. Аларский районный суд обязал мужчину обеспечить доступ к водному объекту, демонтировав забор и надворный туалет. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, уведомил об этом должника, разъяснив ему меры принудительного характера, которые могут быть применены в случае неисполнения судебного решения. Однако тот к исполнению решения суда не приступил. В связи с чем он был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Зная об этом, должник предпринял попытку пересечь границу между Россией и Монголией, но пограничная служба его не пропустила. Это сподвигло мужчину исполнить требования суда в полном объеме – доступ односельчан к водоему им обеспечен. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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