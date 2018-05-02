В Аларском районе требуют запретить эксплуатацию торгового центра

Аларский район, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокурор Аларского района через суд требует запретить эксплуатацию здания торгового центра «Престиж». Об этом сообщает пресс-служба Аларского районного суда.

Иск был направлен в связи с проверкой торгового центра, в ходе которой выявлены множественные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Напомним, массовые проверки торговых центров начались после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, где в конце марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. На сегодня в Иркутской области уже закрыты ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, четыре ТЦ в Иркутске, ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте, а также торговый центр «Радуга» в Хомутово и«Пятачок» в Усолье-Сибирском. Под угрозой приостановки эксплуатации находятся два ТРЦ в Тулуне.