Ангарск, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске до 2020 года намерены достроить все социальные долгострои. Об этом со ссылкой на мэра Сергея Петрова сообщает пресс-служба администрации города.

В течение двух лет планируется ввод двух детских садов, в 22 и 17 микрорайонах. Вопрос о завершении второго объекта уже решён на областном и федеральном уровне, средства будут направлены. Благодаря открытию этих учреждений в Ангарске появится еще 470 мест для дошколят. Кроме того, в будущем году откроется школа в 7а и стартует строительство школы в 32 микрорайоне.

Среди приоритетов также продолжение деятельности по приведению в порядок дорожной сети согласно проектам, разработанным ещё в 1970-е годы. В ближайших планах – завершение строительства вторых полос Ленинградского проспекта, улиц Чайковского, Социалистической и Космонавтов. В 2019 году на дорожное строительство из вышестоящих бюджетов будут привлечены рекордные суммы, запланировано порядка 400 миллионов рублей.

По словам мэра, с 2020 года, когда вопрос о завершении социальных долгостроев будет решен, у муниципалитета высвободятся собственные значительные суммы на финансирование ремонтов учреждений образования.