В Ангарске намерены отдать под малосемейки пустующие пятиэтажки

Ангарск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Ангарска намерена передать комплекс зданий в 85-м квартале, из двух пятиэтажек, под малосемейное общежитие. Об этом со ссылкой на заммэра Марину Сасину сообщает пресс-служба регионального парламента. Изначально в этих зданиях были расположены общежития, затем их приспособили для работы федерального учреждения, которое недавно переехало в другие помещения. Теперь имущественный комплекс, находящийся в муниципальной собственности, пустует. Администрация города заказала проект переобустройства одного из зданий в малосемейное общежитие. Предполагается, что в нем расположатся 93 квартиры – 75 однокомнатных и 18 двухкомнатных. По предварительным расчетам, на работы потребуется около 100 млн рублей. Муниципалитет предлагает финансировать проведение работ на паритетных началах с областным бюджетом, в результате чего область сможет использовать половину квартир для предоставления медработникам, в том числе среднему медицинскому персоналу. – Мы понимаем, что потребность в медработниках высока, в том числе и в Ангарске, и город мог бы стать стартовой площадкой для реализации новых положений закона о создании условий для привлечения кадров в здравоохранение органами госвласти, – отметил зампред ЗС, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин во время визита депутатов в Ангарск. Делегация также посетила филиал детской поликлиники в 12а микрорайоне – это те самые помещения, из-за которых на апрельской сессии ЗС не был утверждён план приватизации. Андрей Лабыгин предлагает переоборудовать эти помещения, простаивающие уже полтора года, в жилые и предоставить их работникам здравоохранения, а не пускать с молотка. Во время визита в Ангарск он напомнил, что в ноябре прошлого года в областное законодательство по инициативе депутатов были внесены изменения, в соответствии с которыми полномочия по созданию условий для привлечений медицинских кадров возлагаются не только на органы местного самоуправления, но и на органы государственной власти Иркутской области. – Побывав на месте, мы убедились, что нецелесообразно продавать это имущество, а потом искать участок, разрабатывать проектно-сметную документацию и строить жилье с нуля. В данном здании можно сделать около 12 двух- и трехкомнатных квартир для медицинских работников, – отметил вице-спикер Законодательного собрания. Побывали депутаты и в медицинском колледже, где ощущается нехватка площадей. В учреждении учится 408 студентов, из них около 300 – на бюджетной основе, также на базе колледжа проводится переподготовка среднего медперсонала. Как рассказала директор колледжа Ирина Заянец, учебное учреждение готово расширять программы обучения, но для этого требуются дополнительные площади. Также парламентарии посетили Ангарскую городскую больницу скорой медицинской помощи и здание, где планируется разместить хоспис в 20-м квартале. Кроме того, парламентарии побывали на транспортных предприятиях города – в Центре управления перевозками пассажиров «Автоколонны 1948» в МУП «Ангарский трамвай». ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков ангарск

андрей лабыгин

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