ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Недвижимость
13.03.2019

В Ангарске планируют расселить и снести первый дом серии 1-335

Ангарск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске обсуждается вопрос о расселении и сносе многоквартирных домов серии 1-335, которые были построены в 1960-1970 годах. Нормативный срок их эксплуатации завершается, имеются конструктивные недостатки в несущих элементах.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, сейчас в регионе стоит около 1300 таких домов, в городе нефтехимиков – 491. По данным обследования Института земной коры сибирского отделения РАН, в случае землетрясения силой восемь баллов в городе потребуется восстановить или полностью заменить около 1,2 миллионов квадратных метров жилфонда, а это примерно 20%. В зоне риска – 47,3 тысячи ангарчан.

Как было отмечено, депутат областного парламента Александр Битаров намерен выйти с инициативой о выделении средств на снос и обследование двух домов – в Иркутске и в Ангарске. По словам мэра Ангарска Сергея Петрова, во втором случае речь идет о доме по улице Восточная – это первый панельный дом, возведенный в городе 60 лет назад. Планируется, что после расселения квартир специалисты проведут испытания, которые позволят определить, какие изменения произошли в каркасе здания и насколько сохранена несущая способность.

– Установлено, что сейсмодефицит домов серии 1-335 в Ангарске – от 1,5 до 2 баллов в зависимости от срока эксплуатации. Натурные испытания станут серьезным аргументом для принятия решения на федеральном уровне. Без федеральных денег решить эту задачу нереально, – отметил Сергей Петров.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске