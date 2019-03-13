В Ангарске планируют расселить и снести первый дом серии 1-335

Ангарск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске обсуждается вопрос о расселении и сносе многоквартирных домов серии 1-335, которые были построены в 1960-1970 годах. Нормативный срок их эксплуатации завершается, имеются конструктивные недостатки в несущих элементах.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, сейчас в регионе стоит около 1300 таких домов, в городе нефтехимиков – 491. По данным обследования Института земной коры сибирского отделения РАН, в случае землетрясения силой восемь баллов в городе потребуется восстановить или полностью заменить около 1,2 миллионов квадратных метров жилфонда, а это примерно 20%. В зоне риска – 47,3 тысячи ангарчан.

Как было отмечено, депутат областного парламента Александр Битаров намерен выйти с инициативой о выделении средств на снос и обследование двух домов – в Иркутске и в Ангарске. По словам мэра Ангарска Сергея Петрова, во втором случае речь идет о доме по улице Восточная – это первый панельный дом, возведенный в городе 60 лет назад. Планируется, что после расселения квартир специалисты проведут испытания, которые позволят определить, какие изменения произошли в каркасе здания и насколько сохранена несущая способность.

– Установлено, что сейсмодефицит домов серии 1-335 в Ангарске – от 1,5 до 2 баллов в зависимости от срока эксплуатации. Натурные испытания станут серьезным аргументом для принятия решения на федеральном уровне. Без федеральных денег решить эту задачу нереально, – отметил Сергей Петров.