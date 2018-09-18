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19.09.2018

В Ангарске приостановлено строительство на участке в 29 микрорайоне

Ангарск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд удовлетворил иск группы местных жителей о запрете на строительство и снос зеленых насаждений на пересечении Ангарского и Ленинградского проспектов в 29 микрорайоне.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, этими работами занималось ЗАО «Стройкомплекс». В настоящее время на участке до решения суда приостановлены строительные работы.

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