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02.10.2018

В Ангарском городском округе увеличили зону жилой застройки

Ангарск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Правила землепользования и застройки Ангарского городского округа внесли изменения. Теперь в населённых пунктах территории увеличена зона жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба ангарской мэрии.

Так, теперь в документе прописано развитие жилой застройки в Ангарске южнее улицы Декабристов, в 258-ом квартале, а также по улице Ворошилова. Учитывается развитие транспортной инфраструктуры, в том числе в микрорайоне Новый-4 и для продолжения улицы Бульварная между кварталами 215 и 250 Ангарска.

В населённых пунктах и за их пределами предусмотрено увеличение зоны выращивания сельхозкультур, сельскохозяйственого производства, ведения дачного хозяйства. Например, развития зон сельскохозяйственного использования предусмотрено на Зелёном острове в микрорайоне Китой и на западе Ангарска для «Ангарской птицефабрики», южнее посёлка Стеклянка и в деревне Зуй.

Изменениями в Правила землепользования и застройки откорректированы территориальные зоны. Например, для строительства школы искусств в Мегете и под планируемым водоводом от Ангарска до Мегета. Также зоны под дорогами по улице Народная в Одинске и между деревней Зуй и Мегетом.

Кроме того, изменились ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства округа. В частности это произошло за счет отображения в документе территории ботанического памятника природы регионального значения «Калина на реке Тойсук» и из-за изменения границы территории объекта культурного наследия – стоянка Суховская, которая включает археологические объекты бронзового века.

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