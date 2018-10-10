В ангарском садоводстве дачник незаконно надстроил дом

Ангарск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд обязал владельца одного из участков СНТ «Поляны» снести второй этаж летнего дома и спилить березу и черемуху, которые мешали насаждениям его соседа.

В заседании было установлено, что надстройка дома проводилась с грубыми нарушениями строительных норм и правил, а росшие слишком близко к соседнему участку деревья повлекли гибель садовой сливы и ранетки на соседнем участке.

При этом, сообщает пресс-служба суда, к нарушителю ранее обращалось с претензией правление садоводства, но тот проигнорировал это и не предпринял никаких действий.