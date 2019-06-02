|Недвижимость
|02.06.2019
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В апреле в Приангарье выросло количество зарегистрированных прав и ограничений прав на недвижимость
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Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на 38% выросло количество зарегистрированных прав и ограничений прав на недвижимость.
В апреле 2019 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало почти 55 тысяч прав, ограничений и обременений объектов недвижимости. За аналогичный период прошлого года ведомством было зарегистрировано порядка 39,5 тысяч прав и ограничений прав.