В апреле в Приангарье выросло количество зарегистрированных прав и ограничений прав на недвижимость

Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на 38% выросло количество зарегистрированных прав и ограничений прав на недвижимость. В апреле 2019 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало почти 55 тысяч прав, ограничений и обременений объектов недвижимости. За аналогичный период прошлого года ведомством было зарегистрировано порядка 39,5 тысяч прав и ограничений прав.



Также более 3 тысяч прав в прошлом месяце было зарегистрировано по заявлениям о проведении единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, сообщает пресс-служба Управления Росреестра.



Средний фактический срок регистрации прав в апреле составил два дня, что в три раза меньше установленного законом срока. По документам, поданным в офисах многофункционального центра, средний срок регистрации прав составил четыре дня, и это в два раза меньше срока, установленного законом.



КСТАТИ: Подать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости жители Иркутской области могут в любом офисе многофункционального центра или в электронном виде на официальном сайте ведомства. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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