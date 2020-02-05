В Баяндаевском районе предприниматель по требованию прокуратуры обязан снести незаконное кафе

Баяндаевский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Баяндавского района через суд обязала местного предпринимателя снести незаконное кафе и освободить незаконно занятый участок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что бизнесмен самовольно занял участок в селе Баяндай и построил на нем кафе без разрешения на строительство.

– По выявленным нарушениям прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Росреестр признал предпринимателя виновным в самовольном занятии участка, владельцу кафе назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, – отметили в прокуратуре.

Кроме того, в суд направлено исковое заявление об обязании бизнесмена за свой счет снести кафе и освободить участок. Решением суда исковые требования удовлетворены.