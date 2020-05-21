В Байкальске продолжают строить многофункциональный культурный центр

Байкальск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске продолжается строительство многофункционального культурного центра. Как ожидается, работы будут завершены в соответствии с графиком – в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба регионального Минкульта, строительство началось в прошлом году. Сейчас расчищена и подготовлена территория, обустроены наружные сети электроснабжения, водоснабжения и канализации, завершается монтаж сети теплоснабжения.

Строители залили фундамент и начали возводить первый этаж. Там будет находиться кинозал на 120 мест с эстрадой, конференц-зал, выставочно-танцевальный зал, а также служебные и технические помещения, фойе. На втором этаже разместятся помещения для групповых занятий, служебные и технические помещения. Общая площадь здания составит 1,3 тысячи квадратных метров. Оно будет оборудовано для доступа маломобильных граждан.

Ожидается, что в многофункциональном центре будут работать историко-краеведческий музей, заслуженный коллектив народного творчества России театр-студия «Люди», детские студии танца, актерского мастерства, сценической речи, творческие мастерские прикладного искусства и народных промыслов.

– Сейчас в Байкальске действует один дом культуры. Он перегружен: в нем работает очень много кружков и творческих коллективов. Часть из них переедет в новый многофункциональный центр. Это позволит создать необходимые условия для уже работающих коллективов и организаций, а также будет способствовать появлению новых, – сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Многофункциональный культурный центр возводят в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Общая стоимость работ составляет 179,3 млн рублей. Заказчиком является администрация Байкальского городского поселения. Проект строительства был выбран из перечня типовых проектов многофункциональных культурных центров, представленных министерством культуры Российской Федерации и уже реализованных, в частности, в Калачинске Омской области. В настоящее время такой же культурный центр строят в поселке Новонукутский Нукутского района. Его откроют также в 2021 году.

Кроме того, в Иркутской области ведется строительство еще 11 домов культуры. В этом году состоится открытие таких учреждений в поселках Костино Нижнеудинского района, Балаганск Балаганского района, Молодежный Иркутского района, а также в селах Тараса Боханского района, Нукуты Нукутского района, Ново-Ленино и Майск Осинского района и Хогот Баяндаевского района.