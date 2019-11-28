В Берёзовом в Иркутском районе планируют построить школу и детсад

Иркутский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Берёзовый Иркутского района в 2021 году планируется начать строить школу на 1,5 тысячи мест и детский сад – на 350. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Соцобъекты появятся на двух участках, которые в бессрочное пользование администрации Иркутского района передало правительство региона. Это территории между микрорайонами Березовый и Николов Посад площадью 46 830 квадратных метров и 19,6 тысяч квадратных метров

Мэр района Леонид Фролов дал поручение комитету по муниципальному имуществу и жизнеобеспечению администрации района подготовить технические задания на подготовку проектов школы и детского сада в микрорайоне Берёзовый.

Средства на разработку проектно-сметной документации предусмотрены в бюджете муниципалитета. Разработанные проекты в соответствии с законодательством пройдут Общественные слушания, говорят в администрации Иркутского района.