В Бирюсинске к 2020 году планируют построить школу на 520 учеников

Тайшетский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бирюсинске Тайшетского района уже этой осенью начнется строительство средней школы на 520 учеников, сообщает RosTender.

Правительство Иркутской области объявило тендер на проведение строительных работ. Заявки на участие принимают до 20 августа, и в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя.

Под школу отвели участок по адресу улица Дружбы, 18 «Б». Заказчиком выступает комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и ЖКХ Тайшетского района. Стоимость строительства составит 527 млн рублей, деньги будут получены из субсидии областного бюджета и средств бюджета Тайшетского района. Как ожидается, новое учебное заведение введут в строй к декабрю 2020 года.