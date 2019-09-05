В бывшем кинотеатре «Чайка» в Иркутске усилили конструкции

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске продолжается реконструкция Дома молодежи. Об этом мэр Иркутска Дмитрий Бердников рассказал на встрече с курсантами Восточно-Сибирского института МВД России (ВСИ МВД), сообщает пресс-служба мэрии.

Участие во встрече также принял начальник института Павел Капустюк. Глава города сообщил, что на объекте ведутся работы по усилению строительных конструкций, на основании проведенного обследования здания. Также студенческие строительные отряды уже полностью выполнили внутренние демонтажные работы, сообщили в администрации Иркутска.

– На базе кинотеатра «Чайка» мы создаем Дом молодежи. Это будет многофункциональный центр для реализации всевозможных проектов. Весной там прошел масштабный субботник, волонтеры вывезли строительный мусор. Тем самым мы дали старт реализации проекта, – отметил мэр. – На основе общественных обсуждений с молодежью было принято решение о наполнении этого пространства различными локациями. Планируем оборудовать там медиацентр, репетиционные залы и переговорные зоны. Организовать коворкинг, выставочные пространства, библиотеку и другое.

Курсанты также интересовались перспективами развития Свердловского района, на территории которого располагается институт. Глава города напомнил, что округ в этом году отмечает свое 75-летие.

– Это самый молодой округ в городе. Наши первоочередные задачи – продолжить строительство и реконструкцию социальных объектов, благоустройство, ремонт дорог. Все эти задачи мы решаем поэтапно. В мае начал работу ФОК на бульваре Рябикова – это самый крупный муниципальный комплекс в городе. Его могут посещать не только школьники, но и взрослые. Также мы приступаем к строительству крытого тренировочного катка в Пади Долгой, – рассказал Дмитрий Бердников.