В Бохане к осени хотят достроить 24-квартирный дом для работников центральной райбольницы

Боханский район, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках рабочей поездки в Боханский район посетил строительную площадку дома для работников центральной районной больницы. Подрядчик планирует достроить 24-квартирный дом к осени этого года вместе со сдачей второй очереди Боханской ЦРБ.

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на гендиректора компании-подрядчика ООО «Стройсервис» Сергея Шеметова, сейчас рабочие приступили к отсыпке строительного участка. Возводимый двухэтажный дом будет каркасный из сэндвич-панелей с утеплением и внешним облицовочным кирпичом. На каждом этаже будут размещены 12 квартир. Всего в доме предусмотрено шесть трехкомнатных, шесть двухкомнатных и 12 однокомнатных квартир.

Напомним, Боханская ЦРБ строится в рамках исполнения указа президента РФ от 6 апреля 2006 года «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Строительство объекта было начато в 2006 году с разбивкой на два пусковых комплекса (поликлиника на 200 посещений в смену, стационар на 150 коек). Однако в связи с ограниченными возможностями бюджета Иркутской области финансирование строительства с 2014 года было приостановлено и возобновлено только в 2016 году.

В декабре 2017 года по итогам посещения Боханской ЦРБ Сергей Левченко дал поручение министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области рассмотреть возможность строительства 24-квартирного жилого дома для медицинских работников.