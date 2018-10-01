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Недвижимость
02.10.2018

В Братске через суд требуют закрыть от бомжей и подростков заброшенные здания

Братск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске прокуратура направила в суд семь исков с требованием ограничить свободный доступ в заброшенные здания. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее инспекторы провели проверку в отношении собственников заброшенных зданий, которые никак не охранялись.

– Ненадлежащее выполнение этих обязанностей привело к тому, что на территории и в самих заброшенных зданиях нередко собирались лица без определенного места жительства, а также несовершеннолетние, что способствовало совершению правонарушений и иным общественно опасным проявлениям, – говорят в прокуратуре Иркутской области.

Пять исков суд уже удовлетворил, ещё два находятся на рассмотрении.

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