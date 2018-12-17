В Братске по суду выселили из дома мать-алкоголичку

Братск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд рассмотрел гражданское дело в отношении женщины, лишенной родительских прав и проживавшей в квартире, принадлежащей ее несовершеннолетнему ребенку. Женщину признали утратившей право пользования жилым помещением, выселили и сняли с прописки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, еще год назад, в декабре 2017 года, братчанка была лишена родительских прав за алкоголизм. Двух ее несовершеннолетних детей передали под опеку, квартира на праве собственности принадлежала одному из них. Однако братчанка продолжила жить в этом помещении, при этом все так же вела аморальный образ жизни, неоднократно привлекалась к административной ответственности за посягательства на общественную безопасность и порядок.

– Кроме того, ответчица бесхозяйственно обращалась с жилым помещением, нарушала правила содержания и пользования квартирой, в надлежащем санитарном состоянии жилье не поддерживала, не оплачивала коммунальные услуги и иные расходы, связанные с ее эксплуатацией, задолжав более 77 тысяч рублей, – пояснили в прокуратуре.

Представители ведомства также добавили, что соглашения о сохранении за ней права пользования квартирой с опекуном своего ребенка она не заключила, а потому потеряла основанное на факте семейных отношений право пользования спорным жилым помещением.