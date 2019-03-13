В Братске подписаны первые с начала года 90 сертификатов на жилье для молодых семей

Братск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Братска Сергей Серебренников подписал первые в 2019 году 90 сертификатов подпрограммы «Жилье – молодым». Всего в этом году планируется выдать более чем 250 сертификатов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Отмечается, что среди будущих обладателей нового жилья есть 22 многодетные семьи, где трое и более детей, причем в двух случаях общий состав семьи – семь человек, в одном – шесть человек. Общая численность семей – 311 человек. Подпрограмма «Жилье – молодым» реализуется в рамках муниципальной программы Братска «Развитие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступным жильем». Подпрограмма действует в городе с 2005 года. Всего свои жилищные условия с начала ее реализации улучшили 1068 семей братчан. В 2018 году по распоряжению Сергея Серебренникова число семей, получивших социальные выплаты, увеличилось почти в четыре раза – свои жилищные условия улучшили 258 молодых семей. Для оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей в 2018 году было привлечено 49,9 млн рублей из федерального и 48,8 млн – из областного бюджетов. Из бюджета города на эти цели было направлено 90,1 млн. Итого – почти 189 млн. Как ожидается, в 2019 году объем финансирования не будет сокращен. СПРАВКА: Средства, полученные молодыми семьями в рамках подпрограммы, могут быть ими израсходованы на:

приобретение жилого помещения у любых физических и (или) юридических лиц (не допускается приобретение жилья у близких родственников);

строительство индивидуального жилого дома;

уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, а также на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по уже имеющемуся жилищному кредиту (займу);

уплату цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков братск

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