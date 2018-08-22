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23.08.2018

В Братске в восьми ТЦ и клубах выявили нарушения пожарной безопасности

Братск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Падунском районе Братска проверили на соблюдение требований пожарной безопасности девять объектов с массовым пребыванием людей. Нарушения выявили в восьми из них.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по суду в соответствие с требованиями пожарной безопасности приведены два торгового центра и один ночной клуб. Помимо этого, в отношении шести должностных лиц, допустивших эксплуатацию ТЦ с нарушением требований пожарной безопасности, возбуждены дела об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения одного дела виновное лицо привлечено к административной ответственности и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 тысяч рублей, остальные дела находятся в стадии рассмотрения. Кроме того, двух руководителей юридических лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

  • Напомним, 25 марта 2018 года вспыхнул пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. После этого в России к проблеме противопожарной безопасности возникло очень пристальное внимание. В местах массового пребывания людей начались проверки, в том числе внеплановые.
  • В Иркутской области проверке подлежат, согласно уточненным данным МЧС, 395 объектов с массовым пребыванием людей. Как минимум, в половине из них нашли нарушения.

 

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