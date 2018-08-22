|Недвижимость
|23.08.2018
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В Братске в восьми ТЦ и клубах выявили нарушения пожарной безопасности
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Братск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Падунском районе Братска проверили на соблюдение требований пожарной безопасности девять объектов с массовым пребыванием людей. Нарушения выявили в восьми из них.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по суду в соответствие с требованиями пожарной безопасности приведены два торгового центра и один ночной клуб. Помимо этого, в отношении шести должностных лиц, допустивших эксплуатацию ТЦ с нарушением требований пожарной безопасности, возбуждены дела об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения одного дела виновное лицо привлечено к административной ответственности и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 тысяч рублей, остальные дела находятся в стадии рассмотрения. Кроме того, двух руководителей юридических лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
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