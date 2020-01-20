В Бурятии на землях «дальневосточного гектара» планируют обустроить придорожный сервис

Бурятия, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На участке федеральной трассы «Байкал» около села Тресково Кабанского района Бурятии, выделенном по программе «Дальневосточный гектар», планируют обустроить придорожный сервис с мини-отелем, кафе, баней и автомобильным техническим центром. Об этом сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Проект планирует реализовать житель Бурятии Владислав Александров, который вместе со своей семьёй и единомышленниками получил этот участок. Всего предприниматели взяли по программе «Дальневосточный гектар» несколько смежных участков суммарной площадью около 18 гектаров. По словам Владислава Александрова, это место было выбрано не случайно – здесь есть линия электропередач и водопровод, а неподалёку расположен Свято-Троицкий Селенгинский монастырь 17 века. Таким образом, в планах предпринимателей соединить в своем проекте транспортные возможности места и туристическую привлекательность.

– Сейчас готовим документацию, уже заключили договор на проведение электричества к участку, а летом планируем начать строительство. Наш участок имеет вытянутую форму, и, пока суть да дело, планируем разместить на нем рекламные щиты, – рассказывает Владислав Александров.

Программа «Дальневосточный гектар» в Республике Бурятия стартовала с 1 августа 2019 года. Землю на территории региона берут как правило для строительства жилья (43%), сельскохозяйственных проектов (15%) и садоводства (12%), но отмечается высокий показатель интереса к реализации туристических (21%) и предпринимательских (9%) проектов. К середине января 2020 года землю на территории Бурятии получили более 1,2 тысячи человек.

К слову, сейчас землю по программе «Дальневосточный гектар» в республике Бурятия могут получить только жители региона, эта мера специально предусмотрена для того, чтобы люди могли бесплатно взять землю, которой пользовались ранее, которую хорошо знают. Но с 1 февраля 2020 года земля по программе станет доступна для выбора жителям других регионов ДФО, а с 1 августа 2020 – всем россиянам и участникам программы добровольного переселения соотечественников.